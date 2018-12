Navigli, il consiglio regionale boccia la riapertura. Polemica tra Lega e Pd

Lombardia: bocciato emendamento di riapertura dei Navigli

Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato un emendamento al Bilancio di previsione 2019-2021, a firma del consigliere di Michele Usuelli (+ Europa), che proponeva il "pieno coinvolgimento di Regione Lombardia nel progetto di riapertura del tratto milanese del sistema dei Navigli lombardi" attraverso uno stanziamento totale di 50 milioni di euro, nel triennio 2019-2021, "per la progettazione e realizzazione delle opere". A bocciare l'emendamento e' stata la maggioranza di centrodestra, che ha espresso voto contrario nonostante il leader della Lega, Matteo Salvini, si sia dichiarato a favore del progetto. Contrario anche il Movimento Cinque Stelle, mentre + Europa, Lombardi Civici Europeisti e Pd hanno espresso voto favorevole.

Lega: "Non siamo contro la riapertura, ma ecco perché abbiamo votato contro"

“Abbiamo votato contro l’emendamento proposto da +Europa in quanto avrebbe finanziato il progetto portato avanti dalla giunta Sala, che per noi è limitato e inaccettabile perché tradisce la volontà di mezzo milione di milanesi che nel 2011 hanno votato per la graduale riapertura del sistema navigli e non certo per le cinque piscinette di Sala buone solo per mettere a bagno le paperelle di gomma.” Così Alessandro Corbetta e Gianmarco Senna, consiglieri regionali della Lega, in merito alla bocciatura dell’emendamento sui Navigli presentato dal consigliere Usuelli di +Europa. “La Lega – continuano Corbetta e Senna - da sempre è per la riapertura e navigabilità dell’intero sistema dei navigli lombardi e non per la realizzazione di 5 vasche nel centro di Milano che, se realizzate, metterebbero una pietra sopra al progetto di riapertura totale per almeno 50 anni. Quello di Sala è un progetto limitato alla città, senza una visione di insieme capace di portare importanti benefici al capoluogo e a tutta la Lombardia. La strada da intraprendere – spiegano Corbetta e Senna - è quella già votata in Consiglio regionale nel 2017, ovvero la promozione di un accordo di programma tra Comune e Regione Lombardia in cui stilare un progetto di apertura, anche graduale, dell’intero sistema di canali. L’obiettivo finale – concludono i due leghisti - deve essere la navigabilità del sistema di canali più importante d’Europa per portare lavoro, turismo e bellezza su tutto il territorio regionale”.

RIAPERTURA NAVIGLI: PIZZUL (PD), DALLA REGIONE LOMBARDIA UNO SCHIAFFO A SALVINI

“La maggioranza di centrodestra in Regione ha dato uno schiaffo alla città di Milano, ma soprattutto ha smentito platealmente Salvini. La riapertura dei navigli è un grande progetto per Milano e Lega, Forza Italia e alleati hanno deciso di disimpegnare la Regione, seguendo più il ministro Bonisoli che il vicepremier. Quelle di Salvini erano parole, il voto di oggi è un fatto.” Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul a commento della bocciatura da parte della maggioranza di centrodestra e del M5S dell'emendamento al bilancio regionale 2019-2020 a firma del consigliere di +Europa Michele Usuelli che chiedeva uno stanziamento di 50 milioni in tre anni per contribuire alla progettazione e realizzazione della riapertura dei navigli nella città di Milano.