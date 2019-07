Navigli, il dibattito pubblico vale un premio al Comune di Milano

Ieri mattina, nel corso dell’Open Goverment Forum di Roma, il Comune di Milano è stato premiato dalla Ministra per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno come “Open Government Champion” nella categoria “Partecipazione e Accountability”.

Il Comitato di premiazione ha ritenuto che il Comune di Milano, attraverso “l’iniziativa di Dibattito pubblico sul Progetto Navigli, abbia dimostrato la capacità di applicare lo strumento del “dibattito pubblico” coniugando la corretta gestione del tempo e l’ampia partecipazione dei cittadini e degli attori rilevanti al raggiungimento dell’obbiettivo di modificare il progetto dell’amministrazione, recependo i risultati della consultazione”.

Il premio è stato ritirato dall'assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini : “Si tratta di un riconoscimento del lavoro svolto per coniugare strumenti digitali e momenti di confronto con cittadini e portatori di interesse in un percorso partecipativo strutturato intorno a un grande progetto strategico per la trasformazione urbana e lo sviluppo sostenibile della città. Un modello di confronto consapevole e informato che può essere replicato".

Il Dibattito pubblico sul Progetto Navigli si è tenuto tra giugno e settembre del 2018 e ha avuto come oggetto il progetto di Fattibilità Tecnico Economica e tutti i suoi allegati resi disponibili online ai cittadini anche in una versione di facile consultazione.

Coordinato da un garante selezionato con bando pubblico, il percorso ha visto la realizzazione di 23 eventi e la raccolta di centinaia di osservazioni sull'opportunità e le modalità attuative dell'opera proposta. A questi si sono aggiunti diversi incontri con le rappresentanze sociali, economiche e con le associazioni che hanno prodotto 43 quaderni degli attori, consultabili online sul sito progettonavigli.comune.milano.it.

La consultazione è stata divisa in quattro fasi: attivazione sito e distribuzione della versione cartacea dei materiali, fase di coinvolgimento diretto di cittadini, commercianti, associazioni, comitati di zona attraverso incontri pubblici nelle zone interessate dal progetto e su tematiche generali, raccolta dei contributi e restituzione dei risultati ottenuti.