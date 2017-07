Navigli Lombardi, sarà liquidazione. Garavaglia: "Integrazione con Explora"

Questa mattina all'Assemblea dei Soci di Navigli Lombardi scarl è stata deliberata all'unanimità l’integrazione di Navigli Lombardi con Explora spca, attraverso la formula della cessione di ramo d’azienda, cui seguirà la fase di liquidazione.

Commentando l'esito dell'Assemblea dei Soci di Navigli Lombardi scarl, l'assessore all'Economia di Regione Lombardia, Massimo Garavaglia, ha dichiarato: "Sono soddisfatto dell'armonia con la quale i Soci di Navigli Lombardi hanno assunto la decisione di procedere all'integrazione della Società con Explora s.p.c.a. con la formula della cessione di ramo d'azienda, cui seguirà la fase di liquidazione. Avevamo tutti il problema della razionalizzazione delle partecipate, ma abbiamo ragionato anche su un altro obbiettivo comune: quello di non disperdere il buon lavoro fatto da Navigli Lombardi, le esperienze, le conoscenze del territorio e le professionalità consolidate. E quanto stamattina è stato deliberato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci risponde a tutte queste esigenze perché razionalizziamo e risparmieremo, e con l'integrazione rafforziamo Explora che si proporrà con accresciute competenze, quali ad esempio la gestione della Navigazione Turistica sui Navigli che solo con riferimento al turismo locale ha un bacino di 4,5 milioni di cittadini lombardi, e ancor più sarà IL soggetto di promozione turistica della Lombardia".

Giusto di queste ultime ore è il dato che le società a partecipazione pubblica sono in aumento e non in decremento. “Regione Lombardia ha assunto degli impegni e li rispetta - conclude l’assessore Garavaglia - anche in un caso come questo, nel quale Navigli Lombardi scarl non rientrava nel novero delle società da chiudersi per i parametri negativi del Testo Unico Partecipate, anzi: è un soggetto che ha dimostrato di saper produrre reddito, con bilanci sani e con risultati che il territorio ha dimostrato di apprezzare. Ma il nostro è un disegno strategico che produrrà presto gli effetti positivi che ci aspettiamo".