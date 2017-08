Navigli, navigazione a prezzi ridotti e Itinerario Conche

Navigli Lombardi scarl

Consorzio Navigare l'Adda e Navigli Lombardi attivano l'Itinerario delle Conche per navigare lungo i Navigli con più corse a prezzi più bassi ed introducendo due nuove date di NavigarMangiando.

Ecco il nuovo programma:

· L'itinerario Darsena viene sostituito con l'itinerario Conche che prevede il giro anche nel Naviglio Pavese, oltre che sul Grande

· La tariffa per gli adulti rimane 14 euro mentre i ragazzi e bambini under 14 navigano gratis (se accompagnati da un adulto pagante)

· Corse Serali: ogni giorno sono attive le corse serali al costo di 10 euro sull’Itinerario della Darsena da 40 minuti.

NavigarMangiando torna sabato 26 agosto e domenica 3 settembre: partenza alle 19:30 da Milano, Alzaia Naviglio Grande 4 con arrivo all'approdo di Trezzano sul Naviglio alle 21. Cena al ristorante Cucina undici e alle 23 si riparte per tornare a Milano navigando il Naviglio Grande di notte. L'arrivo è previsto per mezzanotte. Lungo il tratto di navigazione con partenza da Milano è possibile ammirare il vicolo dei lavandai, la Chiesa di San Cristoforo, uno dei simboli di Milano, passare da Buccinasco, Corsico per arrivare all'ormeggio di Trezzano sul Naviglio appena prima dello storico ponte a "dorso di mulo". costo di 58 euro per gli adulti e 45 per under 12.