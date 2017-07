Navigli, Painini (Confesercenti): bene progetto Sala, avanti pedonalizzazioni

Andrea Painini

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – “Il progetto di riaprire una parte rilevante del corso dei Navigli milanesi, presentato dal sindaco Sala, rappresenta una importante occasione per la città e uno stimolo per le categorie produttive”. E’ Andrea Painini, presidente di Confesercenti Milano a rilanciare. “La scelta di guardare ad una città a misura d’uomo e di turista, puntando sulla valorizzazione della pedonalità nell’ambito di un patrimonio storico e riqualificando anche le aree non esattamente centrali, va nella direzione auspicata da Confesercenti. Sapendo che la bellezza della città è una carta importante da giocare sul terreno dell’attrattività ma l’insieme del tessuto urbano deve andare in una direzione più prossima alle esigenze dei cittadini. In quest’ottica diventa determinante il confronto coi cittadini ed anche i commercianti. Essenziale un tavolo di concertazione relativo all’attuazione del progetto, per contenere i disagi sia dei cittadini che degli esercenti. Noi – come Confesercenti – siamo favorevoli a prendere in esame ciascun frammento del progetto soprattutto in un’ottica di ampliamento delle aree pedonali. Penso alla zona della Darsena con via Vigevano ma anche ad altre zone sul tracciato della Martesana e perché no anche zone come corso Buenos Ayres, spesso affogate nel traffico. Bene anche il metodo della consultazione capillare, che ha il merito di affrontare i problemi per cercare le soluzioni più adatte, senza perdere di vista una visione globale della città e la necessità di renderla sempre più ospitale. Sapendo che la bellezza della città è una carta da giocare sul terreno dell’attrattività. Confesercenti è pronta al confronto, con la necessaria attenzione alle attività del terziario, ma nella certezza che una lettura collegiale del progetto non potrà che migliorane l’impatto sulla città”, conclude Painini.