La Darsena di Milano

Navigli, referendum sulla riapertura. Sala: "Facciamolo con le Regionali"



Il referendum sulla riapertura dei Navigli a Milano potrebbe tenersi in concomitanza con il voto per le elezioni regionali in Lombardia del 2018. E' la proposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'incontro con il sindaco di Chicago, Rahm Emanuel, città gemellata con il capoluogo lombardo.



per il primo cittadino "l''idea è di agganciare il referendum a un'altra consultazione per non creare altri costi. Potrebbe essere in concomitanza con le regionali".



Per quanto riguarda lo studio sulla fattibilità invece "la prossima settimana - ha sottolineato Sala - faremo un ultimo incontro con il comitato scientifico, poi faremo una presentazione sullo stato dell'arte, ci serve ancora qualche mese per andare ad analizzare nel dettaglio le cose". Il sindaco ha poi ribadito ancora una volta che nel referendum "non porro' mai la domanda 'siete favorevoli alla riapertura dei Navigli' ma presentero' un progetto che tenga conto dei costi, dei lavori, dei disagi per il traffico".



Di rigenerazione urbana attraverso l'acqua i due sindaci hanno parlato anche nell'incontro con la stampa a Palazzo Marino, sede del Comune. La citta' di Chicago e' un esempio di come attraverso l'acqua una citta' puo' crescere e cambiare volto. "Sei anni fa Chicago non aveva una passeggiata sul fiume, oggi non c'e' stata solo una riqualificazione ma c'e' stato sviluppo economico, sostenibilita' ecologica e sensibilita' su questi temi - ha detto Emanuel -. Abbiamo dei taxi sull'acqua quindi ci sono memo auto in strada. L'economia di Chicago in questi ultimi cinque anni e' cresciuta piu' velocemente di quella di New York. Mentre le emissioni di CO2 sono scese del 7 per cento".