Navigli, Sala cerca fondi a Bruxelles. Fontana: "Spero ne trovi tanti"

Navigli: A.Fontana, in bocca al lupo a Sala, porti tanti fondi

"Andare a Bruxelles e portare a casa risorse e' opera meritoria. Ogni euro che si riesce a portare a casa vale il doppio e auguro a Giuseppe Sala di riuscire a portarne tanti, perche' come paese non riusciamo sempre a ottenere quello che meriteremmo, quindi in bocca al lupo, tenga duro".

Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - oggi a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' Statale di Milano - ha risposto a chi gli chiedeva un commento sul viaggio istituzionale del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in Ue per reperire fondi sul progetto di riapertura dei Navigli. Quanto al contributo della Regione: "Vedremo. Siamo sempre sensibili" ha aggiunto.