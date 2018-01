Navigli, spostati i primi barconi ristorante. Polemica sui costi di rimozione

Barconi sul Naviglio Pavese

Milano: spostati i primi 2 barconi-ristorante dal Naviglio Il terzo sara' rimosso nel pomeriggio

E' stato rimosso stamani alle 4 il primo dei cinque barconi-ristorante abusivi che il Comune di Milano ha deciso di togliere dal Naviglio Pavese. Il secondo e' stato portato via alle 10 mentre il terzo sara' rimosso alle 14 e partira' su un autocingolato alla volta del deposito di via Novara. E' stato quindi recuperato il ritardo nelle operazioni accumulato ieri quando l'Ats ha fatto fermare i lavori in attesa del piano per la sicurezza e della nomina di un responsabile per la sicurezza nel cantiere.

Codacons: inconcepibile costi rimozione barconi spettino a Comune

È partita mercoledì mattina a Milano la rimozione dei barconi-ristorante ormeggiati sul Naviglio Pavese. L’intervento arriva dopo che il Tar, nel luglio scorso, ha rigettato l’ultimo ricorso presentato dai proprietari dei barconi abusivi, per occupazione non autorizzata di spazio del Demanio. Per il Codacons, però, è inconcepibile che i costi di rimozione vengano pagati dal Comune e non caricati su chi per 30 anni ha tratto profitti da una situazione di abuso.

Per il momento gli operai dell'azienda incaricata stanno svuotando le imbarcazioni, successivamente sarà la volta della rimozione vera e propria con una grossa gru. Per permettere l'operazione sono state chiuse al traffico una parte di via Ascanio Sforza e le vie limitrofe.I costi di asportazione del solo barcone che ospitava il ristorante 'Frank pummarola' si aggirano intorno ai 70mila euro, e il proprietario dichiara che “non si sa chi pagherà, probabilmente non noi". Il Codacons effettuerà un esposto alla corte dei conti sulla questione.