Beppe Sala

Naziskin, Sala: "Lega non prende le distanze, Cinque Stelle prudenti"



"Ci sono forze politiche, in particolare la Lega, che non prendono le distanze dal fascismo e a volte anche i Cinque stelle sono prudenti. Mi viene da dire che proprio loro non dovrebbero esserlo". Lo ha affermato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della manifestazione per ricordare la strage di Piazza Fontana, riferendosi agli ultimi fenomeni di estremismo di destra ricordati dalle cronache. Secondo il primo cittadino, poi, i pentastellati dovrebbero "essere nuovi, ma portare un senso di rinnovamento vuol dire pero' essere fedeli e dei valori". "Rimane il fatto che chi" porta avanti invece i valori dell'antifascismo "deve moltiplicare gli sforzi" e "se qualcuno vuole fare la propria parte, allora noi lo faremo con ancora piu' energia". "Dovremmo smetterla di dire che siamo preoccupati", e' l'esortazione del sindaco Milanese, si deve piuttosto "respingere ogni minimo tentativo di far rinascere idee che sono morte e defunte". A farlo pero' devono essere auspicabilmente "tutte le forze politiche, chiunque voglia fare politica e si riconosce nella Costituzione deve sapere quello che la carta costituzionale dice". Infine, "ci dovrebbero essere dei temi che vanno aldila' delle differenze".

Mozione associazioni antifasciste, Sala: "Centrodestra? Penso voterà sì"



Riguardo alla mozione presentata in Comune per destinare i patrocini solo alle associazioni che dichiarano di rifarsi ai valori dell'antifascismo, il sindaco Sala, interrogato sulla possibilita' che anche il centrodestra si dimostri favorevole, ha risposto che pensa "di si', che anche il centrodestra sara' a favore". Comunque sia pero' "andremo avanti" ha aggiunto "perche' crediamo che sia una cosa giusta sollevare questo tema e promuovere questa discussione adesso". L'obiettivo e' "stare nelle scuole e lavorare sui ragazzi che possono essere piu' facilmente condizionabili perche' non hanno il nostro vissuto, e hanno avuto la fortuna di avere un sistema di informazione che non travolgeva come adesso". "Per quelli della mia generazione invece questa data, il 1969 non si potra' mai dimenticare" ha proseguito riferendosi alla manifestazione in ricordo della strage di Piazza Fontana che si celebra oggi.

Sala: "Serve antifascismo militante: siamo dalla parte del giusto"



Ad un momento "delicato" in cui ci sono "rigurgiti" di fascismo "dobbiamo rispondere con un antifascismo militante: non ho timore di dire che siamo dalla parte del giusto e vogliamo tenere Milano dalla parte del giusto". E' il messaggio del sindaco, Giuseppe Sala, in occasione della commemorazione del strage di Piazza Fontana. "Si da' quasi per scontato - ha proseguito - che non ci siano i colpevoli, ma ci sono e sono i fascisti: una coda che oggi si ripropone". Per questo "dobbiamo moltiplicare il nostro sforzo e incalzare chi si vuole candidare alle prossime elezioni a rappresentare il Paese", rendendo chiaro "se hanno rispetto totale per la Costituzione". Per la citta', ha aggiunto il sindaco, si continueranno a proporre "iniziative, manifestazioni, una cultura e un modo di essere profondamente antifascisti", tanto piu' in un momento in cui "bisogna prendere atto del pericolo e intensificare lo sforzo". Per il prossimo anno la proposta del primo cittadino e' di "portare in piazza o giovani e le scuole", per rendere la commemorazione "piu' partecipata e consapevole".