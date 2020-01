Negozi e porte aperte, protesta ambientalista per Co2 e spreco energetico

Negozi e porte aperte, protesta ambientalista per lo spreco energetico

L’emergenza smog a Milano ha portato in piazza una pattuglia di ambientalisti, secondo i quali le porte aperte dei negozi contribuiscono all’aumentano di Co2 e il Comune dovrebbe intervenire con un'ordinanza. La protesta è stata organizzata da alcune decine di ambientalisti di Legambiente, Wwf, Cittadini per l'Aria e Fridays for Future, che hanno organizzato un flash mob in Galleria a Milano. “Chiediamo al sindaco Sala e al Comune una ordinanza di buon senso per tenere chiuse le porte dei negozi", hanno ricordato i manifestanti. Sala, nei giorni scorsi aveva chiarito che “le lame d'aria possono essere una soluzione, però è una soluzione che bisogna capire in quanto tempo si implementa. Nel senso che qui il problema c'è. Io chiedo ai commercianti un atto di buona volontà e che loro ci offrano una proposta per cui in tot mesi si arrivi a sistemare i negozi".

“Le lame d’aria sono una soluzione efficace per l’ambiente – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano - Rispetto, infatti, a una porta chiusa - che si apre per far entrare e uscire i clienti – evitano nei negozi sprechi e dispersione energetica. Perciò non comprendiamo la posizione di chi vuole chiudere le porte degli esercizi commerciali per contrastare ‘l’emergenza smog’ e non disperdere energia. Questi problemi non vanno affrontati in chiave ideologica. Confermiamo il percorso di collaborazione con il Comune su soluzioni condivise. Rispettose dell’ambiente e del fare impresa”