Nel Varesotto i campionati italiani di nuoto paralimpico

Si svolgeranno dal 5 al 7 luglio prossimi, a Busto Arsizio (Varese), i 42esimi campionati assoluti estivi di Nuoto paralimpico. La manifestazione, che ha visto la prima edizione disputata nel 1977, accogliera' 176 atleti in rappresentanza di 53 societa' sportive. "E' una grande emozione avere qui di fronte cosi' tanti importanti atleti", ha esordito Martina Cambiaghi, assessore regionale ai Giovani e Sport, che insieme al presidente lombardo Attilio Fontana ha partecipato alla presentazione dell'evento in Regione Lombardia. "I giochi paralimpici - ha detto il governatore - hanno sempre piu' rilevanza e importanza, e la cosa mi fa molto piacere. Sono orgoglioso di aver contribuito a portare in Italia le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2026. A Losanna abbiamo dimostrato di credere anche in questo tipo di sport e credo che questo sforzo sia stato apprezzato dagli esponenti del Cio". Fra i presenti anche Alessia Berra che, agli ultimi Europei di Dublino, ha conquistato un oro nei 100 farfalla, un argento nei 200 misti e 4 bronzi nei 50, 100 e 400 stile e 100 dorso classe S 12. "I campionati italiani assoluti - ha detto - sono il trampolino di lancio per i mondiali di Londra a settembre. Lo sport paralimpico e' la punta di un iceberg, nel senso che chi partecipa e' un atleta vero. Non siamo ragazzi a cui manca qualcosa". Tra le regioni con il piu' alto numero di atleti qualificati e iscritti alle gare figurano la Lombardia, con 58 atleti, il Veneto, con 22 atleti, e il Lazio, con 21. Le societa' piu' rappresentate e che hanno qualificato piu' atleti sono la Pohla varese, 19 atleti, la Ss Lazio Nuoto, 14 atleti, la PHB Bergamo, 10 atleti, e l'ASPEA Padova, con 10 atleti. Le gare si svolgeranno in 4 sessioni, tra il pomeriggio di venerdi' 5 luglio e la domenica mattina del 7 luglio.