Nel ventre del Parco Sempione: alla scoperta della Roggia Castello. FOTO

Nel ventre del Parco Sempione: alla scoperta della Roggia Castello

In Parco Sempione, a una trentina di metri in direzione est della “Fontana dell’Acqua Marcia”, alla testa di un largo fosso le cui sponde sono abbellite da rocailles, vi è l’accesso murato alla Roggia Castello. L’opera è interamente in mattoni, con parti in conci di granito; su di una parete vi è una targhetta in metallo smaltato con la scritta blu in campo bianco che recita: «roggia castello». Vi s’immette anche il tratto di un altro canale, di cui non abbiamo ancora scoperto il nome. Il largo fosso, che raccoglie anche le acque di scarico della Fontana, prosegue nel già menzionato “Cunicolo dell’Acqua Marcia”.





Roggia Castello

Ubicazione. Parco Sempione, viale Wolfgang Goethe.

Mezzi pubblici. Linee tranviarie 2, 4 e 14; linee automobilistiche 57, 70 e 94; metropolitana M2 (St. Moscova).

Visita. Visibile dall’esterno.

Contatti. Comune di Milano, sito Internet: comune.milano.it. Metropolitana Milanese S.p.A., sito Internet: metropolitanamilanese.it.

