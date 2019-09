Nella top ten delle mense domina la pizza. Bene anche la cotoletta. Legumi ko



La pasta olio e parmigiano, o pomodoro e basilico, la cotoletta di lonza alla milanese o le rustichelle di pollo sono i piatti piu' amati dai bambini delle scuole milanesi secondo l'indagine realizzata per Milano Ristorazione dall'Istituto Piepoli e presentata oggi a Palazzo Marino.



Al questionario hanno risposto 14.544 bambini e bambine delle 27 scuole primarie che hanno aderito all'indagine, e per la prima volta anche gli insegnanti. In particolare, le proposte a base di pesce sono piu' apprezzate nel periodo estivo rispetto a quello invernale, mentre i legumi non incontrano pienamente il gusto dei piccoli. Come negli scorsi anni, i contorni hanno ottenuto un gradimento minore rispetto a primi e secondi, ma ci sono piatti, come le patate e le verdure crude, piu' amati di altri. Tra la frutta, le banane vincono su mele, pere e arance.



Nel nuovo menu inverno 2019/2020 novita' e riscoperte come le lasagne al ragu' di soia biologica e la crema di zucchine con rigatini di farro biologico o il tortino biologico equosolidale alla carota. Confermata la presenza di prodotti biologici corrispondenti al 37% del totale complessivo.



Prosegue l'iniziativa Frutta a Meta' Mattina, che, dal suo esordio nell'anno scolastico 2016/2017, anticipa a meta' mattina la frutta prevista a fine pasto per le scuole che ne fanno richiesta. Anna Scavuzzo, vicesindaco con delega alla Food Policy, spiega che a due anni dall'avvio del programma "e' stato rilevato che consumare frutta al posto di altri cibi a meta' mattina ha aumentato il gradimento del pranzo dell'11% (dal 63% al 74%) e diminuito lo spreco alimentare del 17%. Il programma 'Frutta a meta' mattina' contribuisce inoltre al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), definiti dalle Nazioni Unite e su cui Milano sta compiendo un percorso significativo per l'Agenda 2030". "La mensa scolastica non e' soltanto un servizio che riteniamo fondamentale per una citta' come Milano, ma anche un momento educativo e di condivisione importante - aggiunge l'assessore all'Educazione Laura Galimberti -. Ci sono bambini e ragazzi che grazie alla mensa consumano l'unico pasto completo della giornata e che possono in questo modo contare su cibi sani e nutrienti bilanciati"