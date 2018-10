Neonato morto a Stradella, Gallera: "Commissione verificherà le cause"

L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera , ha dato mandato, insieme al Direttore Generale della Direzione Welfare Luigi Cajazzo, ad ATS Pavia "di costituire con urgenza un'apposita commissione finalizzata a verificare le cause di quanto accaduto e la congruenza delle procedure adottate dalla ASST". Lo fa sapere lo stesso assessore Gallera in relazione alla notizia del decesso di un bimbo in sala parto all'Ospedale di Stradella (Pv). "La commissione - ha spiegato Gallera - sara' composta dal direttore sanitario dell'Agenzia di tutela della Salute di Pavia e da un medico legale con esperienza in risk management e avra' il compito di verificare l'adeguatezza delle procedure di tipo assistenziale e se siano state applicate in maniera corretta".

Secondo quanto riferisce la Provincia pavese, parto e gravidanza non avevano dato problemi. Per questo i genitori del neonato hanno presentato una denuncia. I carabinieri hanno acquisito la cartella clinica in ospedale, mettendola a disposizione della procura di Pavia che ha disposto che venga effettuata l'autopsia. Alberto Chiara, responsabile del Dipartimento materno-infantile dell'Asst di Pavia (l'ente che gestisce gli ospedali presenti sul territorio provinciale), ha espresso "profonda costernazione" per la morte del bambino. "Al momento - ha aggiunto - sembra da escludere una negligenza del personale operante, ma attendiamo l'esito dell'autopsia".