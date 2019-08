Neonato necessita cure urgenti, volo Aeronautica da Cagliari a Milano

Un aereo Falcon 900, partito dalla base militare di Ciampino, sede del 31 Stormo dell'Aeronautica Militare, e' decollato poche ore fa alla volta di Cagliari per imbarcare un neonato di soli 20 giorni di vita bisognoso di cure urgenti. Per il trasporto del piccolo e' stata usata una speciale culla termica di cui il velivolo e' dotato. Giunto a Cagliari, l'equipaggio dell'Aeronautica si e' attivato per consentire l'imbarco immediato del bimbo insieme ai genitori ed una equipe medica del Policlinico Universitario Monserrato (CA), dove il piccolo era ricoverato. Il volo salva-vita, avvenuto con la massima urgenza sulla tratta Cagliari - Milano Malpensa, si e' concluso poco prima delle 15:00. Giunti sull'aeroporto lombardo un'ambulanza ha consentito il successivo trasporto del piccolo verso il Policlinico San Donato (MI). Ad attivare le procedure di volo sanitario e' stata la Prefettura di Cagliari contattando la Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea.