Presentata la terza stagione della serie 'La CASA di CARTA' di Netflix che debutterà il 19 luglio. Per l'occasione, parte del cast è arrivato a Milano e ha posato davanti alla maxi installazione in Piazza Affari creata appositamente per la seguitissima serie. Presenti Ursula Corberò (Tokyo), Miguel Herran (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma) e Luka Peros (Marsiglia).