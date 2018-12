Neve in arrivo a Milano: pronto il piano d'intervento del Comune

Neve a Milano: ecco il piano del Comune

La prima neve della stagione è pronta a cadere su Milano a partire dalle prossime ore, con precipitazioni in graduale intensificazione soprattutto a partire dalle 19 e poi dalle 22. Il Comune di Milano ha attivato il Centro Operativo, riunitosi alle 12 e per pianificare le attività preventive, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile.

Tra la notte e le prime ore del mattino l'accumulo di neve dovrebbe tenersi intorno ai 3 cm, ma le temperature basse durante la notte preoccupano il Comune, che in una nota spiega come sia possibile la persistenza della neve e la formazione di strati vischiosi e insidiosi per la mobilità.

Il piano di intervento al momento prevede il preposizionamento dei camion spargisale di Amsa, dotati di attrezzatura per la lamatura della neve dalle strade, in serata. Sono previsti inoltre servizi di salatura ed eventuale sgombero della neve da strade e marciapiedi nel corso della mattinata di domani. Il Comune invita gli amministratori condominiali e i proprietari a spargere sale sui marciapiedi.