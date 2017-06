Nexive, giornata di sciopero a Milano contro i licenziamenti

Nexive

Giornata di sciopero, in programma domani, per le lavoratrici e i lavoratori di Nexive di Milano, a sostegno della vertenza aperta con l'azienda dopo l'apertura della procedura di licenziamento per 30 fattorini portalettere. Nexive, filiale italiana di Post NL (le poste olandesi ex TNT), e' la piu' grande agenzia di recapito privata che opera su tutto il territorio nazionale sia direttamente che attraverso una rete di aziende partner in appalto. A Milano, sede del gruppo, occupa oltre 300 dipendenti. L'obiettivo dell'azienda e' una pura e semplice riduzione dei costi: o i licenziamenti con una esternalizzazione parziale dell'attivita' su Milano oppure la riduzione dell'orario, e del salario, del 25%" si legge in una nota della Cgil. La decisione dell'azienda appare "incomprensibile considerati i volumi di posta che ogni giorno viene distribuita in citta' e dopo che, meno di un anno fa l'azienda aveva sottoscritto un accordo in cui si impegnava a non licenziare per un triennio". Nella giornata dello sciopero si terra' un presidio in via Dogana, davanti alla sede dell'Assessorato al lavoro del Comune di Milano, dal quale Nexive ha ricevuto e riceve diverse commesse.