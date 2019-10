Niccolò Bettarini indagato, ha diffamato il suo ex avvocato

Niccolo' Bettarini e' indagato per diffamazione nei confronti del suo ex avvocato, Alessandra Calabrò, che lo difese nel processo di primo grado a carico dei quattro ragazzi che, il primo luglio 2018, hanno aggredito il figlio di Simona Ventura fuori dalla discoteca milanese 'Old Fashion'. A marzo, dopo che a uno degli aggressori, condannato a 9 anni, erano stati concessi i domiciliari, Bettarini su Instagram si era lamentato della decisione del giudice e dell'operato dell'avvocato Calabrò, trovando da ridire anche sulle parcelle del legale. L'avvocato, che aveva gia' rimesso il mandato perche' il giovane non aveva pagato i compensi che le doveva, lo ha dunque denunciato per diffamazione.