Nidi gratis, al via da Cinisello Balsamo iscrizioni con tecnologia blockchain

La semplificazione della burocrazia per l'accesso ai 'Nidi gratis' parte da Cinisello Balsamo. Il Comune dell'hinterland milanese e' stato scelto da Regione Lombardia come caso pilota a livello europeo per lasperimentazione della tecnologia blockchain. Questa vera e propria rivoluzione permette di snellire la burocrazia e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi, ridurre i tempi e i documenti che i cittadini devono produrre nel rispetto della privacy. Per illustrarne i vantaggi e' stato organizzato un incontro pubblico a Villa Ghirlanda alla presenza di Fabrizio Sala, vicepresidente e assessore regionale alla Ricerca e Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese; Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la famiglia, Genitorialita' e Pari opportunita'; Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello Balsamo e Francesco Ferri, presidente di Aria (Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti).

WEB APP E MOBILE APP - Regione Lombardia ha presentato ai cittadini una web app www.nidigratis.blockchainregionelombardia.it e una mobile app (nidi gratis su blockchain) scaricabile solo dai residenti di Cinisello Balsamo che verificheranno in automatico, attraverso una piattaforma sicura il possesso di tutti i requisiti perl'azzeramento della retta del nido e cioe' l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), lo stato occupazionale, la residenza di entrambi i genitori e l'iscrizione all'asilonido. L'eventuale adesione al bando sara' immediata e icertificati verificati su blockchain saranno subito disponibili nel portafoglio digitale personale inserito all'interno dell'applicazione.

OBIETTIVO SEMPLIFICARE E VELOCIZZARE - "L'obiettivo di questa sperimentazione - ha detto il vicepresidente Fabrizio Sala - e' semplificare e velocizzare l'accesso al bando togliendo piu' del 70 per cento dei passaggi amministrativi. Quella avviata da Regione Lombardia e' una delle prime sperimentazioni di blockchain promosse in Italia da una pubblica amministrazione e puo' segnare un passo importantissimo verso la rapida diffusione di questa tecnologia in ogni ambito e su tutto il territorio".

NIDI GRATIS E TECNOLOGIA BLOCKCHAIN - "Nidi gratis - ha commentato l'assessore Silvia Piani - e' una misura particolarmente importante per Regione Lombardia, siamo feliciche la sperimentazione della blockchain venga applicata a questa iniziativa. Tutto si tradurra' in una notevole semplificazione delle modalita' di adesione e nello snellimento delle attivita' di monitoraggio delle pratiche, accelerando l'iter amministrativo".

CINISELLO BALSAMO APRIPISTA DELLA SPERIMENTAZIONE - "Cinisello Balsamo - ha precisato il sindaco Giacomo Ghilardi - fara' da apripista all'introduzione di questa piattaforma che semplifichera' radicalmente il sistema di relazioni tra cittadini e le pubbliche amministrazioni. Una tecnologia che pone ancora una volta la Regione Lombardia all'avanguardia nel panorama dell'innovazione. Il nostro Comune ancora una volta dimostrera' di essere all'altezza del compito e pronto alla sfida".

SPERIMENTAZIONE - Cinisello Balsamo e' stato scelto per la sperimentazione perche' risulta tra i Comuni che hanno aderito alla misura Nidi gratis fin dalla prima edizione dell'anno 2016; e' un Comune di grandi dimensioni e con un numero di beneficiari della misura (circa 200) coerente con il livello di partecipazione richiesto dalla sperimentazione ed infine vanta una qualificata esperienza sia nella gestione che nell'utilizzodelle procedure informatiche per le iscrizioni e i pagamentidelle strutture per la prima infanzia, anche mediante l'utilizzo di apposite applicazioni.

REQUISITI E TEMPISTICHE - Possono partecipare alla sperimentazione i nuclei familiari che presentano le seguenti caratteristiche: figli di eta' compresa tra 0 e 3 anni iscritti anidi e micro nidi pubblici o assegnatari di posti convenzionati presso nidi privati del Comune di Cinisello Balsamo; indicatore della situazione economica equivalente (Isee) 2019 inferiore ouguale a 20.000 euro; entrambi i genitori residenti in Lombardia; entrambi i genitori occupati oppure un genitore occupato e un genitore disoccupato con Did (Dichiarazione di immediata disponibilita') e Psp (Patto di servizio personalizzato).

PORTAFOGLIO DIGITALE - "Il Portafoglio digitale realizzato con tecnologia blockchain - ha sottolineato Francesco Ferri -diventera', nei prossimi anni, il punto di accesso unificato per godere dei servizi erogati dalla Regione Lombardia. Oltre alla misura Nidi gratis, stiamo progettando l'utilizzo di questa tecnologia per altri servizi rivolti ai cittadini come la Dote scuola (che coinvolge otre 100.000 studenti) e la Dote spor t(circa 20.000 atleti coinvolti)".