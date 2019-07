"Nidi gratis" con la blockchain di Regione Lombardia a Cinisello

Nidi gratis con la blockchain di Regione Lombardia: partirà a settembre da Cinisello Balsamo la sperimentazione. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente e assessore alla Ricerca e Innovazione Fabrizio Sala e dell'assessore regionale alle Politiche per la famiglia Silvia Piani. "L'obiettivo e' semplificare e velocizzare l'accesso al bando togliendo piu' del 70% dei passaggi amministrativi. L'intero processo di registrazione e verifica delle informazioni durera' infatti dai 2 ai 10 minuti", spiega Sala, sottolineando che "quella avviata da Regione Lombardia e' una delle prime sperimentazioni di blockchain promosse in Italia da una pubblica amministrazione". La gestione avverra' attraverso un'applicazione web e mobile che verifichera' in automatico, attraverso una piattaforma sicura per lo scambio di informazioni, basata appunto sul blockchain, il possesso di tutti i requisiti per l'azzeramento della retta del nido (Isee, stato occupazionale, residenza di entrambi i genitori e iscrizione al nido). L'eventuale adesione al bando sara' immediata e i certificati verificati su blockchain saranno subito disponibili nel portafoglio digitale personale inserito all'interno dell'applicazione. "Tutto si tradurra' in una notevole semplificazione delle modalita' di adesione e nello snellimento delle attivita' di monitoraggio delle pratiche - assicura Piani - accelerando l'iter amministrativo".