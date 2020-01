Nikola Tesla Exhibition: il pronipote dello scienziato a Milano

Il pronipote di Nikola Tesla domani, sabato 25 gennaio, in visita alla mostra museo interattiva Nikola Tesla Exhibition dedicata al geniale scienziato e allestita dal 5 ottobre 2019 al 15 marzo 2020 presso lo Spazio Ventura XV a Lambrate. Desanka "Dannie" Mandic dalle 10 alle 13 sarà in visita alla esibizione per accompagnare, insieme alle guide della mostra, tutti i visitatori durante il tour tra documenti e reperti, postazioni scientifiche interattive, ricostruzione dei luoghi di origine e riproduzioni delle macchine, ispirate ai progetti del grande inventore, e rispondere alle domande dei presenti.

Ingegnere informatico, Desanka "Dannie" Mandic attualmente sta terminando gli studi di Naturopatia e lavorando all'analisi della correlazione tra funzionamento dei mitocondri e stress e stanchezza cronica. Durante l'evento presenzieranno anche Mauro Rigoni (amministratore unico di Venice Exhibition), il giornalista e conduttore televisivo Alessandro Cecchi Paone, Alberto Negri (presidente Spazio Tesla) e Massimo Vetrugno (responsabile tecnico Tesla Technology di Spazio Tesla).

La Nikola Tesla Exhibition è un parco scientifico di oltre 1500mq che intende rendere omaggio ad una delle menti più geniali del XX secolo: pioniere dell’elettromagnetismo, Tesla ha rivoluzionando la sua era - e la nostra - con circa 300 brevetti, ma il valore di alcune delle sue scoperte ed invenzioni è stato riconosciuto soltanto in seguito alla morte. Con un linguaggio adatto ad un pubblico di tutte le età, il percorso museale è completamente interattivo: i visitatori possono vivere un’esperienza multimediale e sensoriale immersiva, sperimentando in prima persona ciò che la mente geniale di Tesla ha saputo creare e conoscendo da vicino la sua vita, i viaggi, le esperienze tormentate e il suo smisurato amore per l’umanità. Un’esperienza a 360° tra documenti e reperti, postazioni scientifiche interattive, ricostruzione dei luoghi di origine e riproduzioni delle macchine, ispirate ai progetti del grande inventore. In particolare, è possibile entrare nella riproduzione reale e fedele del laboratorio di Colorado Springs, dove nel 1899 Tesla si trasferì e riprodusse i famosi fulmini artificiali, oppure vedere da vicino il Big Coil di Tesla, ovvero la bobina che riproduce le scariche elettriche molto simili a quelle prodotte in natura. Una sezione della mostra è inoltre dedicata alla famosa e controversa guerra tra le correnti tra Tesla ed Thomas Alva Edison.