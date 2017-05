No profughi per i Comuni al voto. "Deroga" fino a dopo le elezioni

Profughi alla Caserma Montello: la festa di benvenuto

di Fabio Massa



I profughi non arriveranno nei Comuni dove si va al voto questa primavera. Anche in quelli che hanno firmato il protocollo alla presenza del ministro Minniti. Ovviamente non c'è niente di ufficiale, ma pare proprio che "l'accordo" con la Prefettura - che vale sia per sindaci di centrosinistra (la maggior parte) che per i sindaci di centrodestra, sia che almeno fino alle prossime amministrative, laddove si va al voto, non si proceda all'invio degli extracomunitari.



La logica della vicenda è abbastanza semplice e intuitiva. Quello dei profughi è un argomento elettorale potente, e di grande presa. Sesto San Giovanni, ad esempio (COME RIPORTATO NELLA LISTA COMPLETA, COMUNE PER COMUNE, PUBBLICATA IN ANTEPRIMA SU AFFARITALIANI.IT), dovrà accogliere 222 persone. Già adesso la tensione è molto alta, con minacce al sindaco uscente Chittò. Se dovessero quindi davvero arrivare in città nei prossimi due mesi i profughi, la situazione potrebbe avere un impatto sulle urne. Ecco perché il "gentlemen agreement" con la Prefettura prevede che almeno fino alla fine del ballottaggio non ci sarà l'invio in nessun comune che cambia amministrazione.



