No schiscetta, il Comune resiste: ”Non aderiamo all’accordo con i genitori"

Caso "schiscetta a scuola", nessuna decisione in merito da parte del giudice, che ha infatti preso atto dell’accordo intervenuto tra i dirigenti scolastici e i tre genitori - che avevano proposto i ricorsi per far consumare ai figli il pasto portato da casa nel refettorio comune senza avvalersi del servizio di refezione scolastica – ed ha rilevato la cessazione della materia del contendere.

Lo annuncia una nota dell'ufficio stampa del Comune di Milano, che prosegue: "Tale accordo non ha visto il coinvolgimento del Comune di Milano, che ne prende atto, pur non condividendone il contenuto, né sotto il profilo educativo, né sotto il profilo della sicurezza alimentare. L’Amministrazione - che verificherà quali atti sarà necessario perfezionare affinché la responsabilità dei locali del refettorio sia condivisa con i dirigenti scolastici interessati - ha dunque chiesto che le spese di giudizio vengano poste a carico dei ricorrenti".