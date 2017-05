"No smoking be happy", torna il "sigarettone" di Fondazione Veronesi

Il "sigarettone" di Fondazione Veronesi

Si avvicina la Giornata Mondiale senza Tabacco, prevista per il 31 maggio, e la Fondazione Umberto Veronesi torna in piazza a Milano con il sigarettone della campagna «Spegni l'Ultima» e la mostra sui danni del fumo al corpo umano («Come sta il tuo corpo quando fumi?»), che sarà visitabile assieme a un divulgatore scientifico della Fondazione.

Le due installazioni saranno in piazza della Scala dal 29 al 31 maggio, mentre la mattina del 31 (a partire dalle 11) un medico del centro antifumo dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano sarà disponibile per sottoporre la cittadinanza a un test della spirometria gratuitamente. Le attività rientrano nell'ambito di No Smoking Be Happy, un progetto di comunicazione che si articola in diverse attività con l’obiettivo primario di prevenire l’iniziazione al fumo, favorire un maggiore orientamento ai servizi disponibili per la disassuefazione dal vizio, educare alla tutela della propria salute. Quest'anno la Fondazione ha organizzato anche un ciclo di workshop cinematografici in otto città italiane.

Il progetto No smoking be Happy, grazie alle sue attività di sensibilizzazione proposte nelle diverse regioni italiane, ha ottenuto in questi anni il sostegno dell’Istituto Superiore di Sanità, la collaborazione dell’Osservatorio Nazionale Fumo, Alcol e Droghe e il sostegno dei Comuni e degli Assessorati.