NO sul Pirellone: ecco gli autori. L'inchiesta (farsa) interna. E il Corecom

La scritta "No" sul Pirellone

di Fabio Massa



Vi ricordate l'accensione di un enorme "NO" nella serata del 2 dicembre su Pirellone? Mancavano 48 ore al referendum, in pieno silenzio elettorale e su un edificio pubblico, la sede del consiglio regionale lombardo, campeggiò per ore la scritta, come in altre controverse occasioni. Per esempio, sul gender. O in altri casi molto meno controversi e molto più meritori. Quindi, di fatto, il 2 dicembre ci fu una violazione inaudita. Tanto che il presidente del consiglio regionale Raffaele Cattaneo, ex Ncd oggi Lombardia Popolare, tuonò: "Condanno fermamente questa iniziativa: le istituzioni sono di tutti e non possono essere utilizzate per la campagna elettorale di una parte. Ho disposto che venissero immediatamente spente le luci e che venga avviata una indagine interna per verificare le responsabilità". Ecco, appunto. E quella indagine interna come è finita? Domanda lecita, che Affaritaliani.it ha fatto ottenendo, in risposta, l'intera relazione (pagine due) sui fatti avvenuti.



A scrivere è Giancarlo Melita, Dirigente dell’Ufficio Logistica e Infrastrutture tecnologiche. "Alle ore 19.40 del 2 dicembre 2016 a seguito di segnalazione ricevuta dalla Portavoce del Presidente Cattaneo, ho provveduto ad allarmare gli addetti al controllo accessi e alla sicurezza al fine di verificare l'informazione ricevuta e far spegnere immediatamente la scritta", scrive Melita. L'italiano è stentato, ma si capisce: "Gli addetti alla vigilanza, a seguito di nostra disposizione, provvedevo quindi ad anticipare la chiusura del carraio Duca D'Aosta per consentire alla guardia di presidio di portarsi presso i piani interessati per procedere allo spegnimento della scritta". Alle ore 20 è tutto spento.



Interessante è la tecnica per comporre la scritta. Secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it, pare ci sia addirittura uno schemino che gira negli uffici, per capire dove andare per comporre ogni lettera. Quindi, il dirigente Melita mette nero su bianco che gli uffici interessati dalla composizione della scritta NO sul Pirellone sono stati quelli del gruppo Lega Nord del piano 17 e 18, del gruppo Maroni Presidente al piano 19, del gruppo Forza Italia al piano 20 e del gruppo Lombardia Popolare al piano 21. Prima stranezza: chi ha accesso agli uffici del gruppo Lombardia Popolare? Tutti? Oppure solo i dipendenti di quel gruppo? Possibile che il presidente Cattaneo, che tanto fortemente ha reagito alla cosa, non ne sapesse nulla, pur essendo quello il suo gruppo? Stesso discorso per Maroni, che subito tuona "iniziativa non autorizzata". E si dissocia da quello che hanno fatto il suo partito e il gruppo che porta il suo nome. Ma ancora più interessante è che vengono messi nero su bianco dal dirigente Melita tutti quelli che erano presenti nel Palazzo in quel momento, ovvero dopo le 18.30. Ci sono Gabriele Abbiati e Federico Calvo (entrambi del Gruppo Lega Nord), c'è Marco Chiappa del gruppo Pd (poco sospettabile), come anche la dirigente del servizio biblioteca Luciana Fedrizi (poco sospettabile). C'è Alessandro Corbetta della segreteria del leghista Cecchetti e Mariateresa Ferraresi del gruppo di Forza Italia. C'è Loredana Lardieri del gruppo Lombardia Popolare. Ci sono La Mura Elena e Piera Landoni del gruppo Pd, Camilla Montella di Fratelli d'Italia, Pietro Pallotti del Pd, Umberto Vaghi del gruppo Maroni e Anna Visentin della segreteria del presidente Cattaneo. In tutto il palazzo, stando alle rilevazioni, non c'è nessun altro. Indagine ineccepibile. Uno o più di queste persone ha acceso quelle luci. Conseguenze? Neppure una. In fin dei conti, come si fa sapere chi ha fatto che cosa? Però il CORECOM (anch'esso di nomina politica) ha sanzionato decine di realtà editoriali in tutta la Lombardia. Chissà se avranno aperto un'inchiesta anche su questo.



