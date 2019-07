No Tav, Bussolati (Pd): "Cerno con M5S? Sbaglia, Milano merita altro"

"Sbaglia molto e sbaglia nel merito il senatore Cerno a dichiararsi no tav. Quando l'ho conosciuto mi ha spiegato che voleva rappresentare Milano e la sua nettezza delle scelte. Milano e' una citta' aperta, che vive la necessita' di collegamenti veloci per le persone e per le cose con il resto del mondo e soffre la chiusura e la superficialita'. I treni sono il mezzo piu' ecologico per spostarsi ad alta velocita'. Nella frase riportata dall'intervista odierna 'la sinistra e' nata per fare i treni ma sopravvive se non ne abusa' c'e' tutto il provincialismo delle scelte non nette, non chiare, dei balbettii che sono quanto di piu' lontano da Milano possa esistere. Milano (e l'Italia) avrebbero meritato altro". Lo scrive su Facebook il consigliere regionale Pd della Lombardia e responsabile imprese della segreteria nazionale Pd Pietro Bussolati