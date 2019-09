#NoEasyRiders: Milano, parte la Campagna Cgil

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Approda a Milano la campagna nazionale, promossa dalla Cgil #NoEasyRiders, per costruire insieme ai ciclofattorini, impegnati ogni giorno a bordo dei loro mezzi per le piattaforme delle consegne di cibo a domicilio, un futuro di dignità, diritti, tutele e sicurezza. Nel capoluogo lombardo il primo appuntamento è per domani, giovedì 5 settembre, dalle ore 10.00 alle 15.00, in Piazza Duca D’Aosta.

“La Cgil scende in strada per essere accanto ai lavoratori del food delivery affinché non restino soli e sappiano che il sindacato è da mesi in campo con proposte legislative e contrattuali. Per noi è chiarissimo che queste prestazioni lavorative sono a carattere dipendente, è quindi fondamentale che rientrino nei contratti collettivi nazionali, a partire da quello della logistica. Inoltre, tutto il mondo del lavoro deve avere stessi diritti e protezioni sociali, come una retribuzione equa, il diritto al riposo, alle ferie, al tfr, alla disconnessione, alla previdenza, alla salute e alla sicurezza”. Un lavoro senza stipendio, senza sicurezza, senza dignità è un lavoro in salita, un lavoro che non può circolare per le strade del nostro Paese. Nei prossimi giorni la Cgil sarà tra le vie delle nostra città per numerose iniziative e volantinaggi e nell’occasione verranno distribuiti ai riders i braccialetti di sicurezza ad alta visibilità. Ecco gli appuntamenti della campagna: Giovedì 5 settembre Piazza Duca D’Aosta - 10.00/15.00; venerdì 6 settembre Piazza XXV Aprile - 18.00/23.00; sabato 7 settembre Porta Genova (in prossimità di via Vigevano) - 18.00/23.00; domenica 8 settembre Piazza XXIV Maggio - 18.00/23.00.La Campagna è promossa dalla Camera del Lavoro di Milano insieme alle seguenti categorie milanesi: Filcams Cgil, Filt Cgil e Nidil Cgil.