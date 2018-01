Noi con l'Italia, rottura sfiorata con Fontana. Gori, tentazione sfiorata

Giorgio Gori

Regionali Lombardia: Noi con l'Italia, rientra la "tentazione" di andare con Gori

"Siamo vicini all'accordo risolvendo positivamente i nodi tra Udc -Noi con l'Italia e gli altri membri della coalizione del centrodestra. Siamo in dirittura d'arrivo". Così il presidente Lorenzo Cesa e il capo della formazione politica centrista Raffaele Fitto. Parole che modificano il quadro che si stava configurando non più tardi di questa mattina, quando una rottura tra Noi con l'Italia e Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega sembrava ormai altamente possibile. Con potenziali conseguenze anche a livello lombardo. Il gruppo regionale è stato infatti tentato di togliere il proprio sostegno al candidato di centrodestra Attilio Fontana, guardando ad una possibile nuova alleanza con Giorgio Gori. Tentatazione che, almeno al momento, si deve considerare rientrata.

La crisi in mattinata e l'idea di lasciare Fontana

“La coalizione di centrodestra sarà a tre: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. La quarta gamba di Noi con l’Italia si è rotta. Quando una gamba si rompe, bisogna ingessarla”: le parole pronunciate questa mattina da Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, avevano certificato la profonda crisi in atto nel centrodestra, dove a livello nazionale "Noi con l'Italia" sembrava essere definitivamente tagliata fuori dalla coalizione. A Lupi, Fitto e Cesa il difficile compito di impedire una implosione della neonata formazione, i cui esponenti hanno accarezzato l'idea di distaccarsi accettando magari candidature nelle fila di Forza Italia.

Ma, come aveva riportato Varesenews.it, ripercussioni avrebbero potuto esserci anche in Lombardia: gli esponenti locali di "Noi con l'Italia" hanno infatti valutando il da farsi. E sul tavolo delle ipotesi ci sarebbe stata anche la scelta di sfilarsi dall'alleanza con Attilio Fontana. Due gli scenari che si sarebbero presentati a quel punto: una corsa in solitaria oppure un possibile accordo con Giorgio Gori e il centrosinistra.