Nomadi, Rabaiotti: se censimento etnico non daremo riscontri



Anche l'assessore alla Casa del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, che fra due giorni avra' la delega alle Politiche sociali , sposa la linea dell'assessore uscente e eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino, sul censimento dei campi nomadi annunciato dal ministero dell'Interno.



"Se si parla di censimento etnico, non daremo riscontri. Ogni amministratore pubblico dovrebbe essere animato dalle attenzioni di cui parla Majorino, a partire dalle tutele delle bambine e dei bambini - ha commentato -. Ci spieghi il ministro dell'Interno dove vuole arrivare. Si preoccupi di trovare il modo, gli strumenti e le risorse per aiutare i Comuni a gestire una questione delicatissima, di cui conosciamo le difficolta'. La convivenza e' una sfida che va affrontata con pazienza, coraggio e determinazione. Questo ci ha insegnato la democrazia, non solo a sinistra".



"Razze ed etnie sono parole che ci portano pericolosamente da un'altra parte. La democrazia, se vogliamo difenderla ed evitare che si trasformi in altro e in abuso di potere, e' anche ascolto, difesa e tutela delle minoranze - ha concluso -. Questo e' il compito della maggioranza che governa".