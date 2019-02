Nomine, fidanzati e la moralità a Cinque Stelle...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta la moralità. Ora, oggi non voglio commentare Beppe Sala che si schiera contro l'Autonomia di Regione Lombardia. Ce ne sarà, da parlare, su questo. Oggi voglio raccontarvi di come il Movimento 5 Stelle milanese starebbe provando a fare le nomine nel cda di Arexpo. Su Affaritaliani.it Milano abbiamo raccontato come la consigliera Monica Forte abbia proposto il suo fidanzato, Giovanni Navicello, e l'ex consigliera regionale, sua sponsor politica, Silvana Carcano. Ora, non abbiamo nulla contro nessuno: ma non dovevano tutti essere selezionati per merito? E chissà come mai una consigliera regionale prova a spingere il suo fidanzato. Chissà come mai. Una cosa, per chi pensasse a querele o altro: ovviamente di quello che dico ho le prove.