Pontida, Salvini rincara la dose: "Non affitta a meridionali? Cretina"

"Non affitta a meridionali? Cretina": Salvini rincara la dose

Affittare una casa a un meridionale? "Ma certo, stiamo scherzando? Siamo nel 2019 e l'Italia e' bella da Nord a Sud, chi lo esclude e' un cretino". Lo ha detto il leader leghista, Matteo Salvini, a Mattino Cinque su Canale5 in merito alle polemiche dei giorni scorsi innescati da una signora leghista che ha negato il suo appartamento a Robecchetto, in provincia di Milano, a una 28enne pugliese. Salvini ribadisce dunque quanto già affermato ai cronisti che lo avevano interpellato sul tema a Pontida. La vicenda di Robecchetto sul Naviglio ha avuto vasta eco nazionale. E la stessa anzina, ai microfoni de La Zanzara, ha cercato di fare dietrofront dopo essere stata travolta dalle polemiche: "Non sono di Salvini, non sono di nessuno, mi ha fatto talmente sbroccare che non so neanche io perché mi è partito di dirle così. Ho anche parenti meridionali, non so come mi è uscito, il cervello mi è partito”.

La 28enne di Foggia che si è vista negare l'abitazione in quanto meridionale, stava meditando di adire a vie legali assieme alla sua compagna, ma sabato è giunta la decisione di "mettere un punto alla vicenda" prendendo atto delle scuse ricevute dall'anziana.

"Per me i meridionali sono meridionali anche nel 4000, non solo nel 2000, i meridionali, i neri e i rom sono tutti uguali. Sono una razzista al cento per cento. Mi raccomando, scriva e pubblichi che sono salviniana, sto con Matteo, con il Capitano": questi alcuni passaggi dei messaggi vocali su WhatsApp che l'anziana di Robecchetto aveva inviato alla 28enne.