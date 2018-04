Non gli vende le sigarette: 16enne rompe braccio a tabaccaio

Milano: tabaccaio aggredito da minorenne

Un tabaccaio e' stato aggredito ieri da un minorenne a Milano. E' accaduto intorno alle 13 in un negozio di Largo Rio De Janeiro. Secondo quanto ricostruito dalla polizia il minorenne, 16 anni, si sarebbe recato a comprare la sigarette nel punto vendita insieme alla madre, ma la moglie del titolare avrebbe richiesto un documento per accertarsi che si trattasse di un maggiorenne. Il ragazzo avrebbe chiesto alla madre di confermare e poi sarebbe andato via, non riuscendo ad acquistare. Tornato dopo assieme al padre ha trovato pero' il titolare, con cui e' nata una discussione passata alle vie di fatto. La polizia intervenuta sul posto ha constato pero' che, dopo la zuffa, i contendenti non avevano conseguenze tanto che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Solo dopo il titolare della tabaccheria ha deciso di sporgere denuncia, dichiarando di avere un braccio rotto. L'episodio ha scatenato la reazione della Federtabaccai.