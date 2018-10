"Non porti il velo, vivi nel peccato": lite degenera in rissa a Milano

Botte e coltelli in via Crespi: arrestate 4 persone

Una rissa è scoppiata a Milano, in zona viale Monza, a seguito di un diverbio avvenuto tra un portinaio egiziano di 32 anni e una donna italiana di 34, compagna di un altro egiziano dal quale aspetta un figlio. "Con te non parlo perché non porti il velo e quindi vivi nel peccato", l'ha accusata il portinaio, e da lì si è scatenata la lite che ha coinvolto diverse persone con un bilancio di 4 feriti, nessuno grave, originari dell'Egitto e tutti regolari in Italia, arrestati dai carabinieri.

Il violento litigio durante il quale dopo spintoni, calci e pugni, sono arrivate le coltellate, è avvenuto attorno alle 21.40, per strada, davanti al portone di uno stabile in via Crespi, una traversa di viale Monza. In quel palazzo, è stato riferito, da tempo ci sarebbero frizioni e tensioni tra alcuni inquilini e la coppia italo-egiziana, lui già arrestato l'anno scorso per rissa e con precedenti per evasione, resistenza e violenza a pubblico ufficiali e lesioni e lei pure con precedenti per resistenza e violenza.

Il giovane di 25 anni non avrebbe sopportato le accuse rivolte alla compagna, tirando fuori un coltello e scagliandosi sul portiere, che a quel punto è stato aiutato da un amico 22enne, mentre il fratello 38enne dell'aggressore è arrivato sul luogo dal palazzo vicino. Intorno alla scena si è creato un capannello di persone che ha reso difficili i soccorsi dei volontari del 118 e dell'Arma. Il portiere è stato ricoverato al Fatebenefratelli dove tutt'ora si trova in osservazione per tre ferite da arma da taglio al torace e all'addome, mentre l'amico con una ferita lieve al volto è stato trasportato al Policlinico, da dove è stato dimesso.

Anche i due fratelli, fuggiti verso viale Monza, sarebbero rimasti feriti a loro volta. Uno dei due è stato medicato a un braccio nei pressi della stazione Turro del metrò dai soccorritori di un'ambulanza, mentre il 25enne si è recato poco dopo all'ospedale di Sesto san Giovanni, dove si è presentato con la compagna che, secondo la versione del fratello del custode, avrebbe inventato tutto e mai sarebbe stata accusata di vivere "nel peccato" per non indossare il velo. Il coltello non è ancora stato ritrovato, i quattro sono attesi a un processo per direttissima che si svolgerà stamattina.