Non stop 9-19 per l'economia del futuro il 14 novembre alla Triennale

Terza edizione per “L’economia del futuro” che giovedì 14 novembre in Triennale Milano riunisce i protagonisti della scena economica internazionale per immaginare il mondo che verrà, tra finanza, smart cities, energia e mobilità, riciclo e alimentazione.

Un’intera giornata di incontri per delineare un futuro sostenibile, più equo ed inclusivo, per le città e il pianeta partendo dalle prospettive di sviluppo, rigenerazione e crescita dei quattro settori coinvolti. Esperienze e riflessioni che portano a conclusione un percorso editoriale di inchiesta iniziato lo scorso ottobre sulle pagine de L’Economia e a cui il settimanale finanziario di Corriere della Sera dedicherà anche il numero speciale in edicola il 14 novembre gratis con il quotidiano.

Quattro gli incontri che si susseguiranno nella giornata, per fare un punto sulla situazione attuale e confrontarsi sulle prospettive future insieme a imprenditori, economisti, specialisti, studiosi:

La ricetta della sostenibilità - Cibo buono e per tutti: produrre e mangiare meglio (senza sprechi) nell’età del cambiamento climatico. Con Francesca Gambarini, giornalista di Corriere della Sera: Giordano Curti, direttore generale Cirfood; Ludovica Principato, ricercatrice Università Roma Tre; Raj Patel, economista e accademico, University of Texas; Carolyn Federman, founder di The Charlie Cart Project Workshop.

Mettiamo in circolo le risorse - Le aziende e la società alla prova dell’economia a zero sprechi.

Con Massimo Fracaro, responsabile editoriale de L’Economia di Corriere della Sera: Jocelyn Bleriot, Executive Officer di Ellen MacArthur Foundation; Filippo Bocchi, Direttore Valore Condiviso e Sostenibilità Gruppo Hera; Simona Fontana, responsabile Centro Studi CONAI; Carlo Alberto Pratesi, docente e ricercatore, Università Roma Tre; Fulvia Raffaelli, Head of Unit Clean Technologies and Products, European Commission; Alessandro Russo, amministratore delegato Gruppo CAP.

Il cantiere della smart city - Mobilità, design urbano, infrastrutture intelligenti ed edifici resilienti: come si trasformano le città Con Stefano Righi, giornalista di Corriere della Sera: Stefano Boeri, architetto, urbanista, presidente di Triennale Milano; Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato BMW Italia. Andrea Gibelli, presidente del Gruppo FNM e di ASSTRA; Claudio Levorato, presidente di Manutencoop Società Cooperativa; Serena Giacomin, metereologa e divulgatrice scientifica; Walter Ruffinoni, amministratore delegato NTT Data Italia.

Tra industria e finanza, la scommessa della crescita sostenibile - Progettazione, produzione, energia e investimenti: cambiare passo, adesso. Con Massimo Fracaro: Claudio Tuniz, scienziato, Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste; Bertrand Badrè, economista e saggista; Valentina Bosetti, docente e ricercatrice Università Bocconi; Carlo Piemonte, Senior Advisor Technology Gruppo Arvedi; Lorenzo Randazzo, Senior Institutional Sales Manager AXA IM; Fulvio Rossi, responsabile sostenibilità Terna; Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e saggista. Durante l’incontro inoltre Giorgio Quagliuolo, Presidente di CONAI, premierà i vincitori 2019 del “Bando CONAI per la prevenzione”, assegnato al packaging più innovativo e ecosostenibile.

L’ingresso è libero, previa prenotazione obbligatoria, scrivendo a: leconomiadelfuturo@rcs.it

Maggiori informazioni su: www.economiadelfuturo.it

L’Economia del Futuro si avvale della collaborazione della Commissione europea e di AXA Investment Managers, BMW, Cirfood, Conai, Gruppo Arvedi, Gruppo Cap, Gruppo FNM, Gruppo Hera, NTT Data Italia, Rekeep, Terna e Ambienta Sgr, importanti aziende che in qualità di brand partner del progetto contribuiscono attivamente ai contenuti dei quattro appuntamenti della giornata portando la propria testimonianza diretta.

L’Economia del Futuro, insieme a L’Italia genera futuro, Family Business Festival, L’Economia d’Italia, Open Factory, fa parte dell’articolato complesso di eventi editoriali sul territorio dedicati a tematiche e realtà nazionali e locali, che, insieme al settimanale cartaceo L’Economia in edicola ogni lunedì con il quotidiano, al canale online lanciato lo scorso marzo e alle newsletter dedicate, completa il Sistema Economia di Corriere della Sera.