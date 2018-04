Notte violenta a Milano: restano in carcere i due fermati accusati di omicidio



E' stato convalidato questa mattina il fermo di Abderahim Anass e Saad Otmani, i due marocchini di 28 e 30 anni che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi hanno ucciso un 22enne del Bangladesh e ferito tre persone nel corso di altrettante rapine consumate tra Milano e Cinisello Balsamo.



Notte violenta a Milano: per il giudice i due sono "molto pericolosi"



Il gip Anna Laura Marchiondelli ritenendoli responsabili delle quattro rapine, due avvenute a Cinisello e due a Milano, ha disposto il carcere per Abderahim Anass e Saad Otmani, i due marocchini fermati con l'accusa di omicidio, tentato omicidio e due episodi di lesioni aggravate e rapina. Per il giudice i due sono "molto pericolosi" e non hanno esitato ad agire con "estrema violenza".



Nel suo provvedimento il magistrato, che sabato li ha interrogati, ha rilevato come durante il loro esame si siano accusati reciprocamente. Con Anass che ha ammesso di essere stato l'autore solo di una rapina a Cinisello 'scaricando' la responsabilita' delle altre tre su Ormani. E con questo invece che ha raccontato di aver agito assieme all'altro.