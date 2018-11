Nova Re SIIQ rinnova affitto ai punti vendita Oviesse a Milano

Nova Re Siiq-Oviesse: rinnovata la partnership strategica per i punti vendita a Milano

E’ stata rinnovata ieri la partnership strategica tra Nova Re SIIQ, società quotata del Gruppo Sorgente e Oviesse SpA, insegna leader del mercato dell’abbigliamento in Italia. Gli accordi riguardano i punti vendita milanesi Oviesse di Via Spadari e Via Cuneo, due location centrali di proprietà di Nova Re SIIQ. I contratti hanno una durata fino al 2027 con rinnovo automatico al 2031, salvo disdetta. L’operazione consolida il valore immobiliare dei punti vendita, anche dopo l’intervento di ristrutturazione che ha riguardato Via Spadari, in linea con il piano di restyling di Oviesse SpA.