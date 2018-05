Novara-Milano, linea in tilt: treni guasti e cancellazioni a raffica



Nuovo guasto ad un convoglio Trenord. Il treno 10621 della linea Novara-Milano, tra la stazione di Pregnana Milanese e quella di Rho, si è bloccato lasciando i pendolari in grave difficoltà a causa anche della soppressione della corsa precedente.



Centinaia di pendolari “prigionieri” per quasi due ore sulle carrozze – senza aria né informazioni – hanno deciso di forzare le porte e di uscire dal treno in piena campagna. Alcuni pendolari infatti hanno aperto le porte e sono scesi sulla massicciata per respirare aria fresca. Anche l’alta velocità è rimasta bloccata. Intorno alle undici sono iniziate le operazioni di recupero del treno trainato fino alla stazione di Rho-centro. A quel punto i pendolari sono scesi e hanno scelto treni alternativi per tentare di raggiungere Milano o tornare a casa.