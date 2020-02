Novate Milanese: operaio precipita da un edificio, è grave

Un operaio di 45 anni è precipitato da un edificio in un'azienda a Novate Milanese (MI), in largo Angelo Testori, poco prima delle 8.30 di questa mattina. L'uomo è ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Oltre al 118, sono intervenuti anche la polizia locale e personale dell'Ats. Per cause ancora in via di accertamento, il lavoratore è caduto nel vuoto per diversi metri. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al nosocomio in codice rosso.