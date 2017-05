Nullatenente con due milioni, 30 società e 25 immobili: arrestato

Nullatenente con quasi 2 milioni di euro, trenta società intestate a prestanome e almeno 25 immobili a lui riconducibili tra Brescia, Bergamo, Mantova e Parma: non aveva pagato le tasse per venti anni ma era milionario l'imprenditore 50enne di Milano arrestato dalla Guardia di Finanza dopo un anno di indagini avviate da una fattura emessa ad una ditta pavese. Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta della Direzione distrettuale antimafia di applicare le misure di sequestro di beni e conti correnti, ora possibili per chi vive grazie al denaro ottenuto dai reati che commette. L'uomo sarà ora processato per evasione fiscale.