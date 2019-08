Nuova rapina con sequestro alla Ubi di via Washington

Ubi di via Washington a Milano di nuovo presa di mira dai ladri con un colpo molto simile a quello compiuto il 9 luglio scorso nella stessa filiale. Anche questa rapina ha visto il sequestro di ostaggi. La filiale Ubi si trova in via Washington 96, all'angolo con via privata Procopio. Il colpo è stato messo a segno poco prima delle 13 di oggi, meno di un mese dopo da quello precedente. De uomini a volto scoperto e con indosso una parrucca hanno fatto irruzione nella banca e, dicendo di aver con sé un taglierino hanno rinchiuso quattro impiegati e altrettanti clienti in una stanza al piano sottostante. I sequestrati sono riusciti a liberarsi verso le 13.40 e hanno dato allarme e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica degli eventi e l'ammontare del bottino.