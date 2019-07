Nuove tariffe Atm: biglietti saranno validi anche su treni Trenord

Nuove tariffe Atm dal 15 luglio: è giunto nella serata di ieri un ulteriore passo avanti per la piena integrazione del sistema tariffario che interesserà tutti i comuni dell'area metropolitana di Milano e delle province di Monza e Brianza: i nuovi titoli di viaggio saranno validi non solo per metropolitane, bus e metro ma anche sulle tratte ferroviarie gestite da Trenord.

Ha commentato il presidente dell'Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, Daniele Barbone: "Il risultato raggiunto è il frutto del lavoro dei nostri uffici in forte sinergia con quelli di Regione e di Trenord per raggiungere la perfetta integrazione dei servizi nell'interesse costante degli utenti e dei pendolari che così possono usare anche il treno con lo stesso biglietto o abbonamento senza complicazioni"