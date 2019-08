Nuove tariffe ATM, code agli sportelli per abbonamenti agevolati

A Milano in questi giorni si è registrato un consistente aumento delle richieste di abbonamento ai mezzi dopo l'aumento dei biglietti singoli da 1,5 euro a 2. Tant'è vero che si sono formate lunghe code all'Atm Point di Duomo 2, riservato a chi può sottoscrivere il nuovo abbonamento annuale a 60 euro avendo un Isee inferiore a seimila euro. Atm ha fatto sapere che sono oltre 40 gli addetti al lavoro nel point dedicato in Duomo agli abbonamenti agevolati, che e' aperto dal lunedi' al sabato dalle 8 alle 19. Di questi 16 sono agli sportelli. Per ovviare alle code, da oggi e' anche possibile prenotare il proprio turno per l'abbonamento agevolato con Isee al di sotto dei seimila euro alla cabina dell'agente di stazione della M3 a Duomo dal lunedi' al venerdi' dalle 7,30 alle 12.