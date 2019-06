Nuove tariffe Atm, maratona in consiglio: 570 emendamenti

Nuove tariffe del trasporto pubblico, è iniziata in aula a Palazzo Marino la maratona per giungere all'approvazione del provvedimento, incentrato sull'aumento del biglietto singolo da 1,5 a 2 euro. In mezzo, i 570 emendamenti che sono stati presentati da consiglieri e forze politiche. Che rendono impervia la strada verso il varo delle nuove tariffe a partire dal 15 luglio. Ieri sera la prima seduta, oggi si prosegue. La sola Silvia Sardone ha presentato ben 300 emendamenti, con richieste che spaziano dall'installazione di macchinette per acquistare i biglietti a bordo a un generale ritocco al ribasso di tutte le tariffe. Una quarantina gli emendamenti avanzati dai Cinque Stelle come il prolungamento della durata di validità dei ticket da 90 a 120 minuti e l'eliminazione degli sconti per i consiglieri comunali. Ma non mancano proposte avanzate anche dai banchi della maggioranza, come l'emendamento del Pd con l'introduzione a partire dal 2020 del biglietto breve a prezzo diminuito.