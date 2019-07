Nuove tariffe ATM. Sparisce il biglietto da 48 ore. Ma i turisti come fanno?

by Bruce Wayne

Tra le molteplici novità introdotte nel sistema tariffario di Atm, desta forse poca sorpresa la scomparsa del biglietto da 48 ore, un mini abbonamento che permetteva il libero accesso a tutta la rete di trasporto urbano per 48 ore senza limiti. Però nella città che pare essere tra le principali destinazioni turistiche in Italia e che si appresta ad accogliere le Olimpiadi, dovrebbe sì destare qualche perplessità tale avvenimento, soprattutto se si considera che la permanenza media dei turisti è appunto di 48 ore.

Nella città che pare più smart e sviluppata in Italia, sorprende che tale fatto non fosse a conoscenza dei player del settore turistico e nemmeno dell'assessorato al Turismo. Come è possibile? Non vogliamo tanto mettere in evidenza il problema materiale (ossia togliere ai turisti uno strumento per visitare la città) ma quello che vogliamo evidenziare, ancora una volta, è la mancata collegialità delle decisioni strategiche per lo sviluppo turistico della città. Con Expo la fortuna ha voluto che molti volenterosi, in autonomia, abbiano lavorato per il successo dell'iniziativa. Per le Olimpiadi vogliamo affidarci ancora una volta alla fortuna?