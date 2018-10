Nuovi manifesti pro-Brigate rosse a Milano. Calderoli: "Inquietante"

Prima Sesto San Giovanni. Poi la zona dell'Università Statale. Ora, nuovamente a Milano, viale Monza. Dove sono spuntati altri volantini inneggianti alle nuove Brigate Rosse, con i quali si invita alla solidarietà nei confronti di Nadia Desdemona Lioce e degli altri brigatisti sottoposti al 41 bis per gli assassini di D'Antona, Biagi e di Petri. Questi ultimi volantini sono stati segnalati dal presidente del municipio 2 Samuele Piscina e sulla vicenda indaga la Digos.

Commenta il senatore e vicepresidente del Senato Roberto Calderoli: "Qui non parliamo di ragazzate, questo è un segnale inquietante e allarmante, che arriva dalla Lombardia dove, negli ultimi due mesi, si sono verificati una serie di attentati alle sedi della Lega, con proiettili inviati alla sede di Varese a luglio, con vetrine infrante o scritte spray alle sedi in Brianza e a quella di Bergamo, fino all’attentato incendiario di sabato alla sede di Cremona. Un'escalation preoccupante, un clima preoccupante. Non vorremmo che dai volantini si passi alle rivendicazioni delle azioni portate a termine".