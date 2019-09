Nuovi treni diesel-elettrici, Gruppo FNM e Stadler presentano mock up

Il Gruppo FNM e Stadler presentano per la prima volta, durante EXPO Ferroviaria 2019, il mock up (modello) dei nuovi treni diesel-elettrici per il Servizio ferroviario regionale della Lombardia. Nel novembre dello scorso anno, FNM e Stadler hanno sottoscritto un Accordo quadro e un contratto applicativo per 30 treni. La fornitura fa seguito a quanto stabilito dal programma di acquisto di nuovi treni, approvato e finanziato con 1,6 miliardi di euro da Regione Lombardia. Dopo 10 mesi il mock up è pronto per essere presentato. L’evento di presentazione si svolgerà martedì 1 ottobre, alle 12.30, presso lo stand E28 (EXPO Ferroviaria 2019, Padiglioni Fiera Milano Rho). Interverranno Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia; Andrea Gibelli, presidente di FNM; Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord; Maurizio Oberti, Direttore Sales & Marketing Italy di Stadler; Peter Jenelten, Senior Advisor to the Chairman, Stadler Rail AG.