Nuovo Governo, evento Fi a Milano. Salini: "Riprendiamo il nostro ruolo"

Nuovo Governo, Salini chiama a raccolta Forza Italia a Milano

"Nasce un nuovo Governo. Dopo un giro di valzer con la Lega, ora i 5stelle si apprestano a una mazurka con il PD. Ma il Paese ha bisogno di questo? Noi pensiamo di no". così l'europarlamentare e coordinatore di Forza Italia Lombardia Massimiliano Salini introduce l'evento da lui organizzato e che si svolgerà sabato 14 settembre alle 9.30 a Palazzo Stelline, corso Magenta 61, Milano. Si parlerà di lavoro, autonomia, fisco, libertà di educazione e impresa, naturalmente con lo sguardo rivolto con attenzione a quanto sta avvenendo a Roma in questi giorni.

"In un contesto difficilissimo - recita l'invito all'evento - in cui economia, formazione, sviluppo e lavoro sono sfide ineluttabili, in Lombardia come in Italia riteniamo che il ruolo di Forza Italia sia fondamentale, con un centro-destra che deve ritrovare la sua migliore tradizione liberale, cattolica, riformista in grado di svolgere una funzione centrale per il bene della nostra Regione e del nostro Paese. Occorre riprendere in mano il nostro futuro, dialogare con le persone e la società dei problemi reali e non di consunti equilibri politici, essere protagonisti di un cambiamento che non può più aspettare e necessita di ciascuno di noi.