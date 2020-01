Nuovo logo di Human Technopole. Rappresenta acqua, vita e sostenibilità

"Eccovi in anteprima - annuncia su Facebook il presidente di Human Technopole, Marco Simoni - il nuovo logo di Human Technopole! Ci lavoriamo da un po' e sono molto soddisfatto del risultato finale. Abbiamo scelto dei colori che rappresentassero l'acqua, la vita e la sostenibilità, in linea con le scienze della vita e la nostra missione di migliorare la salute delle persone e la qualità della loro vita. Non poteva mancare poi un riferimento a Palazzo Italia, l'iconico edificio che è il cuore operativo della nostra attività. Ormai è fatto, quindi spero che lo troviate bello e utile!"