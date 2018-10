Nuovo progetto culturale alla Triennale

IMPRESE-LAVORO.COM La Triennale di Milano, sotto la guida del presidente Stefano Boeri ha avviato un nuovo progetto culturale – presentato oggi a Milano – ampliando così la propria missione e rinnovando la programmazione, nell’ottica di un rilancio a livello internazionale. La Triennale vuole essere prima di tutto uno spazio di confronto e di dibattito, un’istituzione che offre nuovi punti di vista sui temi centrali della nostra società. Le iniziative e i progetti che verranno sviluppati nel corso dei prossimi anni vogliono dare conto della complessità del nostro presente attraverso una pluralità di linguaggi: design, moda, architettura, urbanistica, arti visive, new media, fotografia, performance, teatro, danza, musica. “Ci troviamo in un momento in cui una comunicazione aperta e onesta non solo è necessaria, ma è rivoluzionaria”, afferma Stefano Boeri. “Quando i governi e la politica sembrano non riuscire più a rispondere ad alcuni bisogni fondamentali della società, siamo spinti a guardare ad altri luoghi, come le istituzioni culturali e creative, per facilitare il confronto e il dialogo. La mia visione è quella di riportare la Triennale alle sue origini, a essere un luogo in cui vengono considerati punti di vista diversi e vengono discussi argomenti controversi”. “Milano è la città del design e il design, moderna espressione di arte e ingegno, ben ne rappresenta l’essenza”, spiega il sindaco Giuseppe Sala. Milano è indiscutibilmente città del vedere e del fare concreto ma anche del vedere e del fare creativo, della capacità di unire ciò che è utile a ciò che è bello, mettendo insieme un’idea nuova e la soluzione per realizzarla. La Triennale di Milano è il luogo dove tutto questo è stato raccontato e dove intendiamo, con il progetto di creazione del Museo Permanente del Design Italiano rendere questa narrazione da temporanea in permanente, facendone un simbolo della nostra città. Negli anni Trenta con l’organizzazione dell’Esposizione Internazionale, per cui il Palazzo della Triennale è stato costruito, l’evento ricevette il riconoscimento permanente del Bureau international des Expositions: è successo solo a Milano. È un’investitura che la città ha onorato diventando punto di riferimento mondiale per la formazione, la progettazione e la realizzazione nel campo del design e dell’architettura. Il ritorno dell’Esposizione Internazionale e la trasformazione della Triennale in un centro culturale sempre più vivace rafforzerà ulteriormente questo ruolo”, conclude il sindaco.